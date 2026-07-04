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Сборная Марокко победила Канаду и стала первым четвертьфиналистом ЧМ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Марокко со счетом 3:0 победили Канаду в матче 1/8 финала чемпионата мира.

Игра прошла в Хьюстоне.

На 50-й и 82-й минутах голы забил Аззедин Унаи, на 90+8 – Софьян Ракими.

Таким образом, команда Марокко первой вышла в четвертьфинал ЧМ-2026. На этой стадии турнира она сыграет с победителем пары Парагвай – Франция, эти команды матч 1/8 финала проведут в ночь на 5 июля.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Действующий чемпион – Аргентина.

футбол ЧМ-2026
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