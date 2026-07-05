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Марина Комина выиграла групповую гонку на чемпионате России по велоспорту

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Представительница Самарской области Марина Комина стала победительницей в женской групповой гонке на чемпионате России по велоспорту на шоссе.

Гонка прошла в Казани.

Дистанцию 128,7 км Комина преодолела за 3 часа 28 минут 45 секунд. Серебряным призером стала Елизавета Арчибасова из Республики Адыгея, уступившая победительнице одну минуту и три секунды. Третье место заняла представительница Санкт-Петербурга Кристина Новикова (+6:27).

"Я решила взять инициативу в свои руки. Мне показалось, что группа была пассивна, и я понимала, что надо что-то делать. Рада, что у меня получился отрыв. Что касается добавленной в гонку брусчатки, то она мне очень понравилась", — приводит слова Коминой пресс-служба Федерации велоспорта России

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