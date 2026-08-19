Австралийский теннисист Ник Кирьос отстранен из-за кокаина в организме

Теннисист Ник Кирьос Фото: Albert Perez/Getty Images

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) объявило о временном отстранении австралийца Ника Кирьоса за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщается на сайте организации, 31-летний спортсмен сдал положительную пробу во время турнира ATP 250 на Мальорке (Испания) 22 июня 2026 года. 17 июля лаборатория, аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), подтвердила наличие в организме теннисиста бензоилэкгонина — метаболита кокаина.

Кокаин относится к стимуляторам и включен в запрещенный список ВАДА как вещество, вызывающее злоупотребление. В рамках антидопинговой программы тенниса он запрещен к использованию в соревнованиях.

Сам Кирьос в соцсетях признал свою вину, извинился перед близкими, болельщиками и спонсорами.

В связи с характером обнаруженного вещества временное отстранение является обязательным и действует с 4 августа 2026 года.

На время дисквалификации спортсмену запрещено участвовать в соревнованиях, проводить тренировки или посещать любые мероприятия, организованные или санкционированные Всемирной теннисной федерацией, WTA, ATP, турнирами Большого шлема или национальными ассоциациями.

Ник Кирьос – победитель AustralianOpen-2022 в парном разряде, финалист Уимблдонского турнира-2022 – в одиночном.