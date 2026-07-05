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Мбаппе первым в истории забил минимум по три гола в плей-офф трех ЧМ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал первым в истории футболистом, которому удалось забить как минимум по три гола в плей-офф трех чемпионатов мира.

В плей-офф ЧМ-2026 он забил один гол в 1/8 финала Парагваю (1:0 в пользу Франции) и два – в 1/16 финала Швеции (3:0).

До этого он три гола забил в плей-офф чемпионатов мира 2018 года в России и пять – в плей-офф ЧМ-2022 Катаре.

С учетом групповой стадии у Мбаппе на ЧМ-2026 семь голов.

Победив Парагвай, Франция вышла в четвертьфинал ЧМ, где сыграет с Марокко.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике.

Килиан Мбаппе футбол
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