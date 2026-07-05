Сафиуллин единственным из россиян сыграет в четвертом круге Уимблдона
Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Роман Сафиуллин в воскресенье встретится с сербом Новаком Джоковичем в четвертом круге Уимблдонского турнира.
В мировом рейтинге Сафиуллин занимает 132-е место, Джокович – восьмое.
Ранее соперники сыграли трижды, все три матча выиграл представитель Сербии.
Сафиуллин – единственный россиянин, дошедший до четвертого круга Уимблдона.
Уимблдонский турнир входит в серию соревнований Большого шлема, матчи проходят на травяном покрытии. В прошлом году турнир в мужском одиночном разряде выиграл итальянец Янник Синнер (Италия).