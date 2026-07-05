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Сафиуллин единственным из россиян сыграет в четвертом круге Уимблдона

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Роман Сафиуллин в воскресенье встретится с сербом Новаком Джоковичем в четвертом круге Уимблдонского турнира.

В мировом рейтинге Сафиуллин занимает 132-е место, Джокович – восьмое.

Ранее соперники сыграли трижды, все три матча выиграл представитель Сербии.

Сафиуллин – единственный россиянин, дошедший до четвертого круга Уимблдона.

Уимблдонский турнир входит в серию соревнований Большого шлема, матчи проходят на травяном покрытии. В прошлом году турнир в мужском одиночном разряде выиграл итальянец Янник Синнер (Италия).

Уимблдон теннис Роман Сафиуллин Новак Джокович Янник Синнер
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