Сафиуллин единственным из россиян сыграет в четвертом круге Уимблдона

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Роман Сафиуллин в воскресенье встретится с сербом Новаком Джоковичем в четвертом круге Уимблдонского турнира.

В мировом рейтинге Сафиуллин занимает 132-е место, Джокович – восьмое.

Ранее соперники сыграли трижды, все три матча выиграл представитель Сербии.

Сафиуллин – единственный россиянин, дошедший до четвертого круга Уимблдона.

Уимблдонский турнир входит в серию соревнований Большого шлема, матчи проходят на травяном покрытии. В прошлом году турнир в мужском одиночном разряде выиграл итальянец Янник Синнер (Италия).