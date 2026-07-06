Сборная Норвегии победила Бразилию в 1/8 финала ЧМ

Эрлинг Холанд (Норвегия) забивает первый гол в матче с Бразилией Фото: Tom Weller/picture alliance via Getty Images

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Норвегии со счетом 2:1 победили Бразилию в матче 1/8 финала чемпионата мира.

На 80-й и 90-й минутах голы забил Эрлинг Холанд.

На 90+10 минуте Неймар, реализовав пенальти, сократил отставание бразильцев.

Игра прошла в Ист-Ратерфорде, США.

В начале встречи Бразилия получила право на пенальти. На 14-й минуте удар с 11-метровой отметки нанес Бруно Гимарайнш, норвежский голкипер Эрьян Нюланд отразил удар.

Сборная Норвегии, таким образом, впервые в истории стала четвертьфиналистом ЧМ. На этой стадии турнира она сыграет с победителем пары Мексика – Англия.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Действующий чемпион – Аргентина.