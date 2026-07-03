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Роналду стал самым возрастным игроком в истории плей-офф ЧМ

Роналду стал самым возрастным игроком в истории плей-офф ЧМ
Фото: Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов мира по футболу как самый возрастной участник плей-офф.

Он сыграл в 1/16 финала ЧМ-2026 против Хорватии, его возраст на момент матча составлял 41 год и 147 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал Питеру Шилтону: вратарь сыграл за сборную Англии в матче за третье место ЧМ-1990 в возрасте 40 лет и 292 дня.

Достижение англичанина перекрыл и полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич, матч против Португалии он провел в возрасте 40 лет и 297 дней.

Матч 1/16 финала ЧМ-2026 завершился победой Португалии со счетом 2:1. На счету Роналду гол с пенальти.

Криштиану Роналду футбол Лука Модрич ЧМ-2026
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