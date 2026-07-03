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Сборная Швейцарии победила Алжир и вышла в 1/8 финала ЧМ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Швейцарии со счетом 2:0 выиграли у национальной команды Алжира в матче 1/16 финала чемпионата мира.

Встреча прошла в Ванкувере.

Голы забили Брил Эмболо (10-я минута) и Дан Ндой (46).

В 1/8 финала Швейцария сыграет с победителем пары Колумбия – Гана, которые сыграют в ночь на 4 июля по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу в 2026 году проходит в США, Канаде и Мексике. Действующий победитель ЧМ – сборная Аргентины.

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