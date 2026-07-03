"Рады возвращению величайшего!" В "Вашингтоне" отреагировали на решение Овечкина

В клубе уверены, что россиянин продолжит радовать болельщиков результативной игрой

Фото: Jason Mowry/Getty Images

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Главное событие последних дней в хоккее: Александр Овечкин продлил контракт с "Вашингтоном". Срок его соглашения с клубом истек 1 июля и в статусе безработного российский нападающий пробыл сутки.

"Я вернулся!" — сказал Овечкин.

"Спасибо всем за то, что дали мне и моей семье время принять это решение", - добавил он.

Согласно контракту, Овечкин получит зарплату в размере $1 млн, подписной бонус $3,25 млн.

Кроме того, нападающему полагается бонус в размере $4,75 млн, если он сыграет не менее 10 матчей. Этих игр в теории должно хватить для того, чтобы побить принадлежащий Уэйну Гретцки рекорд результативности в НХЛ с учетом матчей плей-офф. На счету давно завершившего карьеру канадца 1016 голов, Овечкин отстает на десять голов.

Сейчас Овечкину принадлежит рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах – 929.

40-летний российский хоккеист, однако, нацелен не только на личные достижения. Комментируя подписание контракта, он пообещал команде помочь как минимум с выходом в плей-офф. Владелец "Вашингтона" Тед Леонсис уверен, что Овечкин продолжит радовать болельщиков зрелищной игрой.

"Мы рады возвращению Алекса. С тех пор, как мы выбрали его на драфте, неизменными оставались его любовь к игре и неустанное стремление к победе. Я горжусь всем, чего он добился в свитере "Кэпиталз", и не сомневаюсь, что он продолжит приумножать это наследие в следующем сезоне. Возвращение величайшего бомбардира в истории НХЛ и самого важного игрока в истории клуба значит очень много для нашей организации, болельщиков и города", - приводит слова Леонсиса сайт "Вашингтона".

В восторге от решения Овечкина продлить контракт с "Вашингтоном" вице‑комиссар НХЛ Билл Дэйли. "Мы очень рады за Александра и "Вашингтон". И это потрясающая новость для НХЛ", - сказал Дэйли "Матч ТВ".

Чемпион мира Максим Сушинский не сомневался, что Овечкин останется в "Вашингтоне".

"Кто-то сомневался, что Александр останется в "Вашингтоне"? Он всю жизнь там проиграл. Я не сомневался. Конечно, Александр ещё тянет этот уровень. Он же великий", — приводит слова Сушинского "Чемпионат".

Предполагалось, что в случае отказа от продления контракта с клубом НХЛ Овечкин вернется выступать за московское "Динамо", воспитанником которого он является. Но на его решение по "Вашингтону" отреагировало не хоккейное, а футбольное "Динамо".



"Поздравляем с переподписанием контракта, Ови! Вперед за новым рекордом!" - напутствовали в клубе.

Овечкин начал профессиональную карьеру в 2001 году в "Динамо". С 2005 года он выступает за "Вашингтон", является капитаном команды. В 2018 году "Вашингтон" вместе с Овечкиным впервые выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России Овечкин стал трехкратным чемпионом мира.