Главный тренер сборной Германии Нагельсман ушел в отставку

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Юлиан Нагельсман покинул пост главного тренера сборной Германии, сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Отставка произошла после вылета национальной команды из чемпионата мира на стадии 1/16 финала: она по пенальти уступила сборной Парагвая.

Сам Нагельсман назвал решение непростым, поблагодарил тренерский штаб, персонал, игроков и болельщиков. Также он выразил сожаление, что команда разочаровала болельщиков ранним вылетом из турнира.

Возглавлявший "Хоффенхайм", "Лейпциг" и "Баварию" 38-летний Нагельсман работал в сборной Германии с сентября 2023 года.

По сообщениям СМИ, возглавить сборную Германии предложено экс-наставнику "Боруссии" (Дортмунд) и "Ливерпуля" Юргену Клоппу.