Поиск

Главный тренер сборной Германии Нагельсман ушел в отставку

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Юлиан Нагельсман покинул пост главного тренера сборной Германии, сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.

СпортСборная Германии выбыла из ЧМЧитать подробнее

Отставка произошла после вылета национальной команды из чемпионата мира на стадии 1/16 финала: она по пенальти уступила сборной Парагвая.

Сам Нагельсман назвал решение непростым, поблагодарил тренерский штаб, персонал, игроков и болельщиков. Также он выразил сожаление, что команда разочаровала болельщиков ранним вылетом из турнира.

Возглавлявший "Хоффенхайм", "Лейпциг" и "Баварию" 38-летний Нагельсман работал в сборной Германии с сентября 2023 года.

По сообщениям СМИ, возглавить сборную Германии предложено экс-наставнику "Боруссии" (Дортмунд) и "Ливерпуля" Юргену Клоппу.

футбол Юлиан Нагельсман Юрген Клопп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Рады возвращению величайшего!" В "Вашингтоне" отреагировали на решение Овечкина

"Рады возвращению величайшего!" В "Вашингтоне" отреагировали на решение Овечкина
ЧМ-2026

Роналду стал самым возрастным игроком в истории плей-офф ЧМ

Роналду стал самым возрастным игроком в истории плей-офф ЧМ
ЧМ-2026

Сборная Швейцарии победила Алжир и вышла в 1/8 финала ЧМ

Сборная Швейцарии победила Алжир и вышла в 1/8 финала ЧМ
ЧМ-2026

Гол Роналду помог Португалии одолеть Хорватию на ЧМ

Гол Роналду помог Португалии одолеть Хорватию на ЧМ
ЧМ-2026

Сборная Испании разгромила Австрию и вышла в 1/8 финала ЧМ

Сборная Испании разгромила Австрию и вышла в 1/8 финала ЧМ

Овечкин продлил контракт с "Вашингтоном"

Овечкин продлил контракт с "Вашингтоном"

Генменеджер "Вашингтона" заявил о наличии ресурсов для нового контракта с Овечкиным

Гассиев стал полноценным чемпионом WBA после отказа Усика от поясов

Вратарь Иван Федотов перешел в "Спартак"

Вратарь Иван Федотов перешел в "Спартак"
ЧМ-2026

Сборная США победила Боснию и Герцеговину и вышла в 1/8 финала ЧМ

Сборная США победила Боснию и Герцеговину и вышла в 1/8 финала ЧМ