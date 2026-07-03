Гол Роналду помог Португалии одолеть Хорватию на ЧМ

Криштиану Роналду забивает пенальти в матче между Португалией и Хорватией Фото: Dan Mullan/Getty Images

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Португалии со счетом 2:1 победили команду Хорватии в 1/16 финала чемпионата мира.

Все голы встречи в Торонто состоялись во втором тайме.

На 53-й минуте Иван Перишич вывел сборную Хорватии вперед. Победный для хорватов счет продержался 15 минут: на 68-й Криштиану Роналду, реализовав пенальти, забил ответный гол. На 90+4 минуте Гонсалу Рамуш стал автором победного гола.

Впрочем, на 90+13 минуте хорват Йошко Гвардиол нанес точный удар, но с помощью системы VARсудьи зафиксировали положение "вне игры".

Таким образом, Португалия вышла в 1/8 финала, где сыграет с Испанией. Матч пройдет 6 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Действующий чемпион мира – Аргентина.