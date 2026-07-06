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Англия обыграла Мексику и вышла в четвертьфинал ЧМ

Англия обыграла Мексику и вышла в четвертьфинал ЧМ
Джуд Беллингем из сборной Англии забивает первый гол своей команды во время матча c Мексикой
Фото: Michael Steele/Getty Images

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Англии победили команду Мексики со счетом 3:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, который прошел в Мехико.

У англичан дубль оформил Джуд Беллингем, отличившийся на 36-й и 38-й минутах, еще один мяч с пенальти на 60-й минуте забил Гарри Кейн.

В составе мексиканцев голы провели Хулиан Киньонес (42-я минута) и Рауль Хименес, реализовавший пенальти на 69-й минуте.

На 54-й минуте защитник сборной Англии Джарелл Куанса получил прямую красную карточку за грубый фол и был удален с поля.

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Джуд Беллингем Мексика Англия ЧМ-2026
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