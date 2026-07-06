Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Бразилии Неймар объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Как сообщает Globo, свое решение футболист озвучил после матча в 1/8 финала чемпионата мира, где бразильцы уступили Норвегии со счетом 1:2.

"Я старался, старался. Теперь всё кончено. Я начал здесь и закончил здесь", - сказал Неймар, напомнив, что его дебют за сборную состоялся в 2010 году в товарищеском матче против США именно на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде, где состоялась и встреча с Норвегией.

На его счету 130 матчей, в которых он забил 80 голов и отдал 58 результативных передач. В составе основной сборной Бразилии он выиграл Кубок конфедераций 2013 года, а также стал олимпийским чемпионом 2016 года в Рио-де-Жанейро.