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Гендиректор RCC Boxing Promotions назвал бой Яллыева и Халидова прорывом для обоих

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов поделился ожиданиями от поединка между российскими тяжеловесами Арсланом Яллыевым и Мурадом Халидовым.

"Арслана Яллыева я видел буквально неделю назад в Москве на нашем мероприятии "Путь в RCC", он был гостем. И я видел, как он заряжен. Говорил, что готов выходить и побеждать. И Арслан понимает, что для него это большой шаг наверх", - сказал Титов "Интерфаксу".

"Да, Халидов - кулачник, но у него есть опыт в боксе, и у него большой скальп – это Сергей Кузьмин. И он в общем-то уверенно прошел Сергея. Имея все это за плечами, у Мурада будет психологическое преимущество. Он будет чувствовать, что готов к такому уровню в боксе. Кто-то может и сказать, что Яллыев в случае победы ничего особо не получит, Халидов не боксер и так далее. Но зная, кого проходил Мурад, все, кто разбираются, сразу оценят достижение Арслана", - добавил он.

"Халидов побил боксера, который держался в международных топах лет 10. В WBA - точно. Это очень многое значит. И теперь победа в таком противостоянии – прорыв для каждого из них… И для Арслана, и для Мурада. Если Яллыев побеждает, то сразу будем строить планы на большие международные бои для Арслана", - отметил Титов.

Бой состоится 11 июля в Москве на турнире "IBA.PRO 19".

бокс Герман Титов Арслан Яллыев Мурад Халидов
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