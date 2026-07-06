Дюков сообщил о договоренности с УЕФА о финале ЛЧ в Санкт-Петербурге

Глава РФС Александр Дюков Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербург и Казань могут вернуть себе право провести финалы Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА сразу после отмены санкций с отечественного футбола. Об этом заявил глава РФС Александр Дюков.



"У нас есть устная договоренность с УЕФА, что после снятия санкций с российского футбола Санкт-Петербург и Казань примут те матчи, которые планировались провести", — приводит слова Дюкова "Матч ТВ".



Финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт-Петербурге в 2022 году, а Суперкубок УЕФА — в Казани в 2023 году. Их перенесли в другие страны после введения санкций.