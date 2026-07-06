УЕФА раскритиковал ФИФА за отмену дисквалификации форварда сборной США Балогана

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - УЕФА выступил с резкой критикой в адрес ФИФА за решение приостановить автоматическую дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогана.



25-летний форвард получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины (2:0) за удар шипами по ноге защитника. По регламенту игрок должен был автоматически пропустить следующую встречу. Однако ФИФА приостановила действие дисквалификации на испытательный срок, что позволяет Балогану выйти на поле в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии.



СМИ сообщали, что решение было принято после звонка из Белого дома. Президент США Дональд Трамп позже поблагодарил организацию за исправление "огромной несправедливости".



УЕФА в своем заявлении на сайте организации назвал решение "беспрецедентным, непостижимым и неоправданным", заявив, что ФИФА перешла "красную черту".



"Футбол держится на правилах, которые служат основой для честного соперничества. Автоматическая дисквалификация минимум на один матч после получения красной карточки не является вопросом усмотрения и не требует отдельного решения компетентного органа", — говорится в заявлении УЕФА.



В организации подчеркнули, что это "принцип, закрепленный в регламенте, который не допускает исключений". УЕФА предупредил, что решение ФИФА создает опасный прецедент и подрывает целостность игры: "Когда те, кто призван следить за соблюдением правил, перестают гарантировать их незыблемость, под угрозой оказывается честность игры".



Матч 1/8 финала между сборными США и Бельгии пройдет в ночь на 7 июля по московскому времени.



На нынешнем ЧМ Балоган сыграл в трех матчах и забил три гола.