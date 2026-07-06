Магомед Оздоев перешел в "Краснодар"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник Магомед Оздоев стал игроком "Краснодара", сообщается на сайте футбольного клуба.

33-летний футболист подписал с клубом двухлетний контракт. Состав команды он пополнил на правах свободного агента.

Оздоев - четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка России, двукратный победитель Суперкубка в составе "Зенита". В России также играл за "Локомотив", "Рубин", "Ахмат", в Европе выступал за турецкий "Фатих Карагюмрюк", а также за ПАОК, с которым выиграл чемпионат Греции.