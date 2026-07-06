Поиск

Магомед Оздоев перешел в "Краснодар"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник Магомед Оздоев стал игроком "Краснодара", сообщается на сайте футбольного клуба.

33-летний футболист подписал с клубом двухлетний контракт. Состав команды он пополнил на правах свободного агента.

Оздоев - четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка России, двукратный победитель Суперкубка в составе "Зенита". В России также играл за "Локомотив", "Рубин", "Ахмат", в Европе выступал за турецкий "Фатих Карагюмрюк", а также за ПАОК, с которым выиграл чемпионат Греции.

футбол Магомед Оздоев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дюков сообщил о договоренности с УЕФА о финале ЛЧ в Санкт-Петербурге

Дюков сообщил о договоренности с УЕФА о финале ЛЧ в Санкт-Петербурге
ЧМ-2026

Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии

Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии
ЧМ-2026

Англия обыграла Мексику и вышла в четвертьфинал ЧМ

Англия обыграла Мексику и вышла в четвертьфинал ЧМ
ЧМ-2026

Сборная Норвегии победила Бразилию в 1/8 финала ЧМ

Сборная Норвегии победила Бразилию в 1/8 финала ЧМ
ЧМ-2026

Сборная Франции победила Парагвай и вышла в четвертьфинал ЧМ

Сборная Франции победила Парагвай и вышла в четвертьфинал ЧМ
ЧМ-2026

Сборная Марокко победила Канаду и стала первым четвертьфиналистом ЧМ

ЧМ-2026

Определились все пары 1/8 финала ЧМ

ЧМ-2026

Сборная Аргентины с трудом обыграла Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ

Сборная Аргентины с трудом обыграла Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ

ФИДЕ на год дисквалифицировала Крамника

ФИДЕ на год дисквалифицировала Крамника
ЧМ-2026

Главный тренер сборной Германии Нагельсман ушел в отставку