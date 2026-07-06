Немец Кадиру стал новым соперником Гассиева на турнире в Москве

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Немецкий боксер Питер Кадиру выйдет вместо француза Тони Йока на бой против российского тяжеловеса Мурата Гассиева на турнире IBA.PRO 19" в Москве 11 июля. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Бой станет главным событием турнира.

Замена связана с тем, что Йока за полторы недели до турнира снялся с боя из-за травмы спины.

Гассиев завоевал пояс WBA в декабре прошлого года, досрочно победив болгарина Кубрата Пулева. Он является единственным в истории российского бокса спортсменом, которому удалось стать чемпионом мира в двух весовых категориях.

Его новый соперник, 29-летний Питер Кадиру, имеет в профессиональном рекорде 23 победы и одно поражение. Немецкий боксер является победителем Юношеских Олимпийских игр 2014 года.

На счету 32-летнего Гассиева на профессиональном ринге 33 победы (26 – нокаутом) при двух поражениях.