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Немец Кадиру стал новым соперником Гассиева на турнире в Москве

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Немецкий боксер Питер Кадиру выйдет вместо француза Тони Йока на бой против российского тяжеловеса Мурата Гассиева на турнире IBA.PRO 19" в Москве 11 июля. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Бой станет главным событием турнира.

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Замена связана с тем, что Йока за полторы недели до турнира снялся с боя из-за травмы спины.

Гассиев завоевал пояс WBA в декабре прошлого года, досрочно победив болгарина Кубрата Пулева. Он является единственным в истории российского бокса спортсменом, которому удалось стать чемпионом мира в двух весовых категориях.

Его новый соперник, 29-летний Питер Кадиру, имеет в профессиональном рекорде 23 победы и одно поражение. Немецкий боксер является победителем Юношеских Олимпийских игр 2014 года.

На счету 32-летнего Гассиева на профессиональном ринге 33 победы (26 – нокаутом) при двух поражениях.

бокс Питер Кадиру Мурат Гассиев Тони Йока
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