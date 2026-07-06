Трамп подтвердил звонок Инфантино с просьбой отменить отстранение игрока сборной США

Дональд Трамп Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтвердил сведения о телефонном звонке главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть решение о дисквалификации футболиста американской сборной Фоларина Балогуна на ЧМ за удаление.

Трамп заявил, что изначально не знал о последствиях красной карточки, а когда узнал, почувствовал себя обязанным вмешаться.

"Я всего лишь попросил провести видеоповтор. Я не считаю это нарушением: думаю, что два спортсмена столкнулись и запутались", - приводит слова Трампа "Ассошиэйтед Пресс".

25-летний форвард сборной США получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины (2:0) за удар шипами по ноге защитника. По регламенту игрок должен был автоматически пропустить следующую встречу. Однако ФИФА приостановила действие дисквалификации на испытательный срок, что позволяет Балогуну выйти на поле в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии. СМИ сообщали, что решение было принято после звонка из Белого дома. Президент США Дональд Трамп позже поблагодарил организацию за исправление "огромной несправедливости".

Матч 1/8 финала между сборными США и Бельгии пройдет в ночь на 7 июля по московскому времени. На нынешнем ЧМ Балогун к настоящему моменту забил три гола.