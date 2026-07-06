Поиск

Эстония лишилась чемпионата Европы по стрельбе из-за отказа допускать россиян

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Европейская конфедерация стрелкового спорта (ESC) перенесла чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года из Таллина в испанскую Гранаду. Об этом сообщает пресс-служба конфедерации.

Причиной переноса стал отказ эстонской стороны допускать на территорию страны российских и белорусских спортсменов. Согласно регламенту ESC, на квалификационных турнирах должны иметь возможность выступать все спортсмены, обладающие таким правом.

Эстония получила право проведения чемпионата Европы в 2023 году. Таллин должен был принять соревнования в четвертый раз в истории после турниров 1998, 2005 и 2023 годов.

Российские стрелки с 2023 года выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Турнир, запланированный на 3–9 марта, является квалификационным к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе и Европейским играм 2027 года.

Эстония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ЧМ-2026

Трамп подтвердил звонок Инфантино с просьбой отменить отстранение игрока сборной США

Трамп подтвердил звонок Инфантино с просьбой отменить отстранение игрока сборной США

Магомед Оздоев перешел в "Краснодар"

Дюков сообщил о договоренности с УЕФА о финале ЛЧ в Санкт-Петербурге

Дюков сообщил о договоренности с УЕФА о финале ЛЧ в Санкт-Петербурге
ЧМ-2026

Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии

Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии
ЧМ-2026

Англия обыграла Мексику и вышла в четвертьфинал ЧМ

Англия обыграла Мексику и вышла в четвертьфинал ЧМ
ЧМ-2026

Сборная Норвегии победила Бразилию в 1/8 финала ЧМ

Сборная Норвегии победила Бразилию в 1/8 финала ЧМ
ЧМ-2026

Сборная Франции победила Парагвай и вышла в четвертьфинал ЧМ

Сборная Франции победила Парагвай и вышла в четвертьфинал ЧМ
ЧМ-2026

Сборная Марокко победила Канаду и стала первым четвертьфиналистом ЧМ

ЧМ-2026

Определились все пары 1/8 финала ЧМ

ЧМ-2026

Сборная Аргентины с трудом обыграла Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ

Сборная Аргентины с трудом обыграла Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ