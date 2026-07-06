Эстония лишилась чемпионата Европы по стрельбе из-за отказа допускать россиян

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Европейская конфедерация стрелкового спорта (ESC) перенесла чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года из Таллина в испанскую Гранаду. Об этом сообщает пресс-служба конфедерации.

Причиной переноса стал отказ эстонской стороны допускать на территорию страны российских и белорусских спортсменов. Согласно регламенту ESC, на квалификационных турнирах должны иметь возможность выступать все спортсмены, обладающие таким правом.

Эстония получила право проведения чемпионата Европы в 2023 году. Таллин должен был принять соревнования в четвертый раз в истории после турниров 1998, 2005 и 2023 годов.

Российские стрелки с 2023 года выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Турнир, запланированный на 3–9 марта, является квалификационным к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе и Европейским играм 2027 года.