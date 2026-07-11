Линда Носкова впервые выиграла Уимблдон

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Чешская теннисистка Линда Носкова победила соотечественницу Каролину Мухову в финале Уимблдонского турнира в Великобритании.

Результат – 6:2, 5:7, 6:3. Продолжительность встречи составила почти два с половиной часа.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Носкова занимает 12-е место, Мухова – девятая ракетка мира.

Носкова выиграла турнир Большого шлема впервые в карьере, до этого в финалах она не играла. Для Муховой это был второй финал на турнирах Большого шлема. В 2023 году она дошла до решающего матча Roland Garros и уступила Иге Швентек из Польши.