Поиск

Сборная Испании победила Бельгию и сыграет с Францией в полуфинале

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Испании со счетом 2:1 взяли верх над командой Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата мира.

Игра прошла в Инглвуде (США).

На 30-й минуте Фабиан Руис вывел сборную Испании вперед. На 41-й минуте Шарль Де Кетеларе провел ответный гол. В предыдущих матчах ЧМ-2026 – на групповом этапе и плей-офф – Испания еще не пропускала.

Судьба встречи решилась на 88-й минуте: ворота сборной Бельгии поразил Микель Мерино.

Незадолго до этого вратарь сборной Бельгии опытный Тибо Куртуа получил травму и был заменен на 71-й минуте. Вместо него на поле вышел Сенне Ламменс.

В результате Испания вышла в полуфинал, где сыграет с Францией. Бельгия покидает турнир.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

футбол ЧМ-2026
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ЧМ-2026

Испания - Бельгия. Онлайн

Испания - Бельгия. Онлайн

FIS решила оставить в силе санкции против россиян

ЧМ-2026

Сборная Франции победила Марокко и первой вышла в полуфинал ЧМ

Сборная Франции победила Марокко и первой вышла в полуфинал ЧМ

Джон Кордоба вновь признан лучшим игроком сезона РПЛ

ЧМ-2026

Франция - Марокко. Онлайн

Франция - Марокко. Онлайн
ЧМ-2026

В Париже усиливают безопасность в преддверии матча между Марокко и Францией

Международная федерация волейбола сняла санкции с россиян

Международная федерация волейбола сняла санкции с россиян

ФИФА и УЕФА не будут спешить с возвращением россиян

ФИФА и УЕФА не будут спешить с возвращением россиян
ЧМ-2026

Определились все четвертьфинальные пары ЧМ

Определились все четвертьфинальные пары ЧМ

ФИФА обсудит снятие санкций с России после рекомендаций МОК