Сборная Испании победила Бельгию и сыграет с Францией в полуфинале

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Испании со счетом 2:1 взяли верх над командой Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата мира.

Игра прошла в Инглвуде (США).

На 30-й минуте Фабиан Руис вывел сборную Испании вперед. На 41-й минуте Шарль Де Кетеларе провел ответный гол. В предыдущих матчах ЧМ-2026 – на групповом этапе и плей-офф – Испания еще не пропускала.

Судьба встречи решилась на 88-й минуте: ворота сборной Бельгии поразил Микель Мерино.

Незадолго до этого вратарь сборной Бельгии опытный Тибо Куртуа получил травму и был заменен на 71-й минуте. Вместо него на поле вышел Сенне Ламменс.

В результате Испания вышла в полуфинал, где сыграет с Францией. Бельгия покидает турнир.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.