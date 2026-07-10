Сборная Франции победила Марокко и первой вышла в полуфинал ЧМ

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Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Франции со счетом 2:0 взяли верх над национальной командой Марокко в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года.

Игра прошла в Фоксборо, США.

На 60-й минуте гол забил Килиан Мбаппе, на 66-й – Усман Дембеле.

На 28-й минуте Мбаппе не смог реализовать пенальти: после его удара мяч поймал голкипер Яссин Буну.

Между тем, благодаря точному удару во втором тайме, Мбаппе сравнялся с лидирующим в списке бомбардиров ЧМ-2026 аргентинцем Лионелем Месси: у них теперь по восемь мячей.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

В полуфинале сборная Франции сыграет с победителем пары Испания – Бельгия.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике.