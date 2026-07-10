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FIS решила оставить в силе санкции против россиян

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) пока не изменила свое решение о недопуске российских и белорусских спортсменов до международных стартов. Об этом заявила член совета FIS и экс-глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Дюрхауг

"На данный момент мы сказали нет. Решение FIS остается в силе. Мы знали о предстоящем решении МОК, у нас состоялась встреча, на которой обсудили этот вопрос", — приводит слова Дюрхауг TV 2.

Ранее во вторник МОК объявил о восстановлении членства ОКР и рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов.

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