Испания - Бельгия. Онлайн
Победитель в полуфинале чемпионата мира сыграет с Францией
Следующие четвертьфинальные матчи после этого:
12 июля, 0:00. Норвегия – Англия
12 июля, 4:00. Аргентина – Швейцария
Стартовые составы команд:
Испания: Унай Симон, Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Родри, Дани Ольмо, Фабиан Руис, Ламин Ямаль, Алекс Баэна, Микель Оярсабаль.
Бельгия: Тибо Куртуа, Тимоти Кастань, Натан Нгой, Брандон Мехеле, Максим Де Кейпер, Юри Тилеманс, Николас Раскин, Кевин Де Брейне, Жереми Доку, Леандро Троссард, Шарль Де Кетеларе.
Победитель в полуфинале сыграет с Францией, которая ранее одолела Марокко со счетом 2:0
Игра в Инглвуде стартует в 22:00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира. Сегодня играют сборные Испании и Бельгии.