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Испания - Бельгия. Онлайн

Испания - Бельгия. Онлайн
Ламин Ямаль (сборная Испании)
Фото: Torbjorn Tande/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

Победитель в полуфинале чемпионата мира сыграет с Францией

Следующие четвертьфинальные матчи после этого:

12 июля, 0:00. Норвегия – Англия

12 июля, 4:00. Аргентина – Швейцария

Стартовые составы команд:

Испания: Унай Симон, Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Родри, Дани Ольмо, Фабиан Руис, Ламин Ямаль, Алекс Баэна, Микель Оярсабаль.

Бельгия: Тибо Куртуа, Тимоти Кастань, Натан Нгой, Брандон Мехеле, Максим Де Кейпер, Юри Тилеманс, Николас Раскин, Кевин Де Брейне, Жереми Доку, Леандро Троссард, Шарль Де Кетеларе.

Победитель в полуфинале сыграет с Францией, которая ранее одолела Марокко со счетом 2:0

Игра в Инглвуде стартует в 22:00 мск.

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира. Сегодня играют сборные Испании и Бельгии.

Яркие кадры чемпионата мира-2026

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