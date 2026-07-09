Джон Кордоба вновь признан лучшим игроком сезона РПЛ

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Джон Кордоба стал обладателем награды лучшему игроку сезона 2025/26 в рамках премии "Герои РПЛ". Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-Лиги.

33-летний колумбийский форвард получил эту награду во второй раз подряд. На финальном этапе голосования его конкурентами были одноклубники по "Краснодару" Эдуард Сперцян и Станислав Агкацев, а также Алексей Батраков ("Локомотив"), Данил Круговой, Матвей Кисляк (оба — ЦСКА), Константин Тюкавин ("Динамо"), Максим Глушенков ("Зенит"), Мингиян Бевеев ("Балтика") и Эсекьель Барко ("Спартак").

В сезоне 2025/26 Кордоба стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 17 голов в 28 матчах. По итогам сезона "Краснодар" завоевал серебряные медали РПЛ. Ранее нападающий уже был награжден как лучший форвард сезона.

Индивидуальные награды также получили:

Вратарь сезона: Станислав Агкацев ("Краснодар")

Защитник сезона: Игорь Дивеев ("Зенит")

Полузащитник сезона: Эдуард Сперцян ("Краснодар")

Нападающий сезона: Джон Кордоба ("Краснодар")

Тренер сезона: Сергей Семак ("Зенит")

Гол сезона: Дмитрий Воробьев ("Локомотив" в ворота ЦСКА)

Ассист сезона: Данил Круговой (ЦСКА в матче с "Пари НН")

Лучший молодой игрок сезона: Алексей Батраков ("Локомотив")

Чемпионат России-2025/26 выиграл "Зенит".