Поиск

Джон Кордоба вновь признан лучшим игроком сезона РПЛ

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Джон Кордоба стал обладателем награды лучшему игроку сезона 2025/26 в рамках премии "Герои РПЛ". Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-Лиги.

33-летний колумбийский форвард получил эту награду во второй раз подряд. На финальном этапе голосования его конкурентами были одноклубники по "Краснодару" Эдуард Сперцян и Станислав Агкацев, а также Алексей Батраков ("Локомотив"), Данил Круговой, Матвей Кисляк (оба — ЦСКА), Константин Тюкавин ("Динамо"), Максим Глушенков ("Зенит"), Мингиян Бевеев ("Балтика") и Эсекьель Барко ("Спартак").

В сезоне 2025/26 Кордоба стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 17 голов в 28 матчах. По итогам сезона "Краснодар" завоевал серебряные медали РПЛ. Ранее нападающий уже был награжден как лучший форвард сезона.

Индивидуальные награды также получили:

Вратарь сезона: Станислав Агкацев ("Краснодар")

Защитник сезона: Игорь Дивеев ("Зенит")

Полузащитник сезона: Эдуард Сперцян ("Краснодар")

Нападающий сезона: Джон Кордоба ("Краснодар")

Тренер сезона: Сергей Семак ("Зенит")

Гол сезона: Дмитрий Воробьев ("Локомотив" в ворота ЦСКА)

Ассист сезона: Данил Круговой (ЦСКА в матче с "Пари НН")

Лучший молодой игрок сезона: Алексей Батраков ("Локомотив")

Чемпионат России-2025/26 выиграл "Зенит".

футбол РПЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ЧМ-2026

Франция - Марокко. Онлайн

Франция - Марокко. Онлайн
ЧМ-2026

В Париже усиливают безопасность в преддверии матча между Марокко и Францией

Международная федерация волейбола сняла санкции с россиян

Международная федерация волейбола сняла санкции с россиян

ФИФА и УЕФА не будут спешить с возвращением россиян

ФИФА и УЕФА не будут спешить с возвращением россиян
ЧМ-2026

Определились все четвертьфинальные пары ЧМ

Определились все четвертьфинальные пары ЧМ

ФИФА обсудит снятие санкций с России после рекомендаций МОК

ЧМ-2026

Сборная Аргентины в драматичном матче победила Египет в 1/8 финала ЧМ

Сборная Аргентины в драматичном матче победила Египет в 1/8 финала ЧМ

МОК отменил санкции против россиян

МОК отменил санкции против россиян

Футболист "Краснодара" Сперцян перешел в "Аль-Ахли"

Футболист "Краснодара" Сперцян перешел в "Аль-Ахли"
ЧМ-2026

За всю историю ЧМ матчи посетили более 50 млн человек

За всю историю ЧМ матчи посетили более 50 млн человек