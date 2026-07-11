Сыгравший три матча на ЧМ-2026 футболист сборной ЮАР умер в возрасте 25 лет

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной ЮАР по футболу Джейден Адамс скончался на 26-м году жизни, сообщает Soccer Laduma.

Причины смерти не называются.

Джейден Адамс – участник чемпионата мира 2026 года, в составе национальной команды ЮАР провел три матча.

На клубном уровне Адамс защищал цвета "Мамелоди Сандаунс", в составе которого выиграл африканскую Лигу чемпионов. В 23 матчах за команду в прошлом сезоне забил один гол.