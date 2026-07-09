Франция - Марокко. Онлайн
Франция - Марокко. 0:0
Свисток на перерыв. Встретится во втором тайме!
Есть первый удар сборной Марокко! Хакими пробил мимо стенки, но и мимо ворот!
Мяч попадает в руку француза Рабьо! Опасный штрафной!
Дембеле попытался обыграть марокканского защитника в штрафной. Не получилось
А вот это уже серьезно! В перекладину ворот сборной Марокко попадает мяч!
Пять минут добавил судья ко времени первого тайма. В современных реалиях не так уж и много
Столько передач у французов на половине поля соперника - и так обидно упустить мяч за лицевую линию...
Франция в затяжной позиционной атаке
Не то, что бы затишье на поле. Пошли мелкие фолы с обеих сторон, что снижает зрелищность игры.
Марокканцы провели атаку по левому флангу. Выглядело перспективно, но закончилось положением "вне игры"
У Франции юбилей: 10 ударов по воротам. Из них три - в створ. У Марокко ударов пока нет. Видимо, тот маневр Хакими на 16-й минуте, когда мяч пролетел высоко над перекладиной, засчитан как подача, а не удар
Подача с углового завершилась ударом головой Кунде. Мяч в руках вратаря
Дуэ вошел с мячом в штрафную Марокко и пробил низом в левый уго. Вратарь дотянулся до мяча!
После паузы на водопой Франция возобновила серию атак. Опасно бил в дальний угол Дембеле. Не попал он в створ.
0:0 у нас по-прежнему!
Ну какой же это удар... Скорее катнул мяч Мбаппе и не забил с пенальти! Вратарь Яссин Буну мяч поймал!!
Мбаппе, удааааар!!!!
Бить будет Мбаппе. Процесс затягивается
В контратаку убежала сборная Франции, в результате Мбаппе был сбит в штрафной соперника!
ПЕНАЛЬТИ!
Французы смогли выбить мяч, но Марокко остается в атаке
Игра переместилась на противоположную половину поля. Угловой у ворот сборной Франции
Рабьо замыкал подачу головой - выше перекладины!
Прорыв по правому флангу французской атаки привел к угловому
Неточно.
Дембеле бьет по воротам сборной Марокко головой!!
Французы перекатывают мяч в позиционн атаке
"Отлично!" - скажет эксперт по регби. Мяч пролетел именно по такой высокой регбийной траектории над перекладиной после удара/подачи Хакими
Марокко зарабатывает право на штрафной на правом фланге атаки
После подачи штрафную и серии передач мяч оказался в ногах игроков Марокко
Франция получает право на штрафной. До ворот далеко, прямым ударом отсюда не бьют
Потенциально опасная контратака сборной Марокко: Диас упал у штрафной соперника, но на этом все: судья игру не остановил, мяч перехватили защитники команды Франции
Игра сборной Марокко на своей половине поля напоминает нечто вроде ходьбы с мячом. Ускорение наступает в центре поля, но французы не дают простора.
Попытка сборной Марокко доставить мяч в чужую штрафную. На Хакими был отправлен мяч, ему не дали его обработать: мяч покинул поле
Марокканцы покидают свою половину поля, но редко
Опасно бил Юпамекано головой в противоход вратарю сборной Марокко Буну. Тот все же смог дотянуться до мяча!
А вот удар по воротам! Мбаппе наносил удар - вратарь отбил!
Интересно наблюдать за реакцией трибун. Когда мячом владеют игроки сборной Франции, слышен недовольный гол. Стоит марокканцам перехватить, трибуны радуются.
На случай, если кому принципиально знать: главный судья - Факундо Тельо (Аргентина)
Прозвучал стартовый свисток. Матч начался!
В предыдущий раз сборные Франции и Марокко встречались в декабре 2022 года. Спешу напомнить, что это был не абы какой матч, а полуфинал чемпионата мира-2022! Тогда со счетом 2:0 победила Франция и вышла в финал, где проиграла Аргентине
Тем более, вижу, команды уже на поле!
В конце мая во Франции после финала Лиги чемпионов произошли массовые беспорядки. Сотни человек были задержаны. В том финале ПСЖ по пенальти выиграл у "Арсенала" и вновь взял трофей. В составе ПСЖ весь матч провел наш вратарь Матвей Сафонов!
Будем считать, что этим сообщением мы возвращаемся к игре. Как-никак, хотелось бы комментировать футбол, а не околофутбол.
1 июля министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес распорядился усилить меры безопасности по всей стране на фоне чемпионата мира по футболу. "Мы не будем мириться с нарушением порядка", - предупредил он. При необходимости введут запрет на продажу спиртных напитков в общественных местах, а также могут перекрыть некоторые улицы.
Представляем картину во Франции. Здесь сегодня усилили меры безопасности. Сообщается, что по всей стране будут работать 20 тыс. полицейских и жандармов, из них около 8 тыс. - в Париже.
Трансляцию для вас ведет Владимир Нардин
Победитель сыграет с победителем пары Испания – Бельгия.
Стартовые составы команд:
Франция: Мик Меньян, Жюль Кунде, Дайо Юпамекано, Вильям Салиба, Люка Динь, Мау Коне, Адриен Рабьо, Дезире Дуэ, Усман Дембеле, Майкл Олисе, Килиан Мбаппе.
Марокко: Яссин Буну, Ашраф Хакими, Исса Диоп, Нуссайр Мазрауи, Анасс Салах-Эддин, Нейл Эль-Айнауи, Айюб Буадди, Аззедин Унаи, Билал Эль-Ханнус, Браим Диас, Шемсдин Тальби.
Встреча в американском Фоксборо начнется в 23:00 по московскому времени
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! "Интерфакс" начинает текстовую трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными Франции и Марокко!