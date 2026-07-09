Франция - Марокко. Онлайн

В конце мая во Франции после финала Лиги чемпионов произошли массовые беспорядки. Сотни человек были задержаны. В том финале ПСЖ по пенальти выиграл у "Арсенала" и вновь взял трофей. В составе ПСЖ весь матч провел наш вратарь Матвей Сафонов!



Будем считать, что этим сообщением мы возвращаемся к игре. Как-никак, хотелось бы комментировать футбол, а не околофутбол.