Сборная Аргентины победила Швейцарию и стала полуфиналистом ЧМ

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Аргентины со счетом 3:1 обыграли Швейцарию в матче 1/4 финала чемпионата мира.

Встреча прошла в Канзас-Сити. "Интерфакс" вел ее текстовую трансляцию.

На 10-й минуте команда Аргентины повела в счете, точный удар нанес Алексис Макаллистер.

Победный для южноамериканцев счет продержался до 67-й минуты, когда ответный гол забил Дан Ндой.

Вскоре Швейцария осталась в меньшинстве: за две желтые карточки был удален Брил Эмболо.

К окончанию основного времени матча его победитель выявлен не был. В дополнительное время, на 112-й минуте, Хулиан Альварес вывел Аргентину вперед. На 120+1 минуте Лаутаро Мартинес установил окончательный счет.

Действующий чемпион мира пробился в полуфинал, где сыграет с Англией.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике.