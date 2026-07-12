Аргентина - Швейцария. Онлайн
Стартовые составы команд:
Аргентина: Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Леандро Паредес, Родриго Де Пауль, Алексис Макаллистер, Энцо Фернандес, Лионель Месси, Хулиан Альварес.
Швейцария: Грегор Кобель, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Денис Закария, Ремо Фройлер, Гранит Джака, Джибриль Соу, Фабиан Ридер, Дан Ндой, Брил Эмболо.
Аргентина - действующий чемпион мира. На ЧМ-2022 в Катаре в финале она обыграла Францию
Другая полуфинальная пара уже известна: Франция - Испания
Победитель этой встречи в полуфинале сыграет с Англией
Начало игры - 4:00 по московскому времени
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! "Интерфакс" начинает текстовую трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Швейцарии!