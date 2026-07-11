Гассиев защитил титул чемпиона мира WBA

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Российский боксер Мурат Гассиев нокаутировал представителя Германии Питера Кадиру в главном поединке турнира "IBA.PRO 19" в Москве.

Бой завершился в шестом раунде.

Таким образом, Гассиев защитил титул чемпиона WBA в тяжелом весе.

"Спасибо всем болельщикам за то, что пришли и поддержали. Это очень важно, выступать в переполненном зале – это что-то особенное. Я сделал все, что мог. Все ребята, которые сегодня боксировали, тоже показали, на что способны. Спасибо большое Умару Назаровичу Кремлеву (главе IBA – ИФ) за этот бой, за этот вечер бокса. Надеюсь, никто не пожалел, что пришел на бокс сегодня", - приводит слова Гассиева пресс-служба Федерации бокса России.

Для 32-летнего россиянина эта победа стала 34-й на профессиональном ринге при двух поражениях. Титул регулярного чемпиона WBA Гассиев завоевал в декабре прошлого года, нокаутировав болгарина Кубрата Пулева.

На счету 29-летнего Кадиру 23 победы и два поражения.

Успехом завершились и другие поединки вечера с участием российских спортсменов.

Шарабутдин Атаев в 12-раундовом бою за звание обязательного претендента на пояс WBA в полутяжелом весе единогласным решением судей победил венесуэльца Хосе Ускатеги.

"За последние 40 дней я провел уже второй бой, две серьезные подготовки было. В сумме я провел 20 раундов и очень доволен работой. Хотелось бы, конечно, сегодня досрочно выиграть, но этого соперника, бывшего чемпиона мира, пока еще никто досрочно не побеждал. Ничего страшного, зато получил хороший опыт от бывшего чемпиона мира", - сказал Атаев.

Теперь Атаев получил право на титульный поединок с обладателем пояса WBA Super в этой весовой категории Дмитрием Биволом.

"Я очень рад этому статусу. Буду еще больше работать ради того, чтобы стать чемпионом мира", - отметил он.

Артем Сусленков одержал победу техническим нокаутом над серебряным призером Олимпийских игр 2016 года британцем Джозефом Джойсом. 40-летний Джойс отказался продолжать бой после 11-го раунда. Для 30-летнего Сусленкова эта победа стала 15-й в 15 профессиональных поединках.

"Бой получился нелегкий, тяжелый. Впрочем, мы такой и ожидали. Соперник удивил тем, что он постоянно идет вперед. Бьет одинаковые удары с одним и тем же темпом, одним и тем же тонажом", - заявил Сусленков

Кроме того, Павел Сосулин единогласным решением судей выиграл восьмираундовый бой у венесуэльца Эдди Кольменареса, одержав 14-ю победу на профессиональном ринге без поражений.

"Я считаю, что у меня был очень сильный оппонент, крепкий. Мне было непросто и это была проверка, вызов для меня. Я достоин быть там, где я есть, я из раза в раз буду доказывать это", - сказал Сосулин.

Турнир был организован Международной ассоциацией бокса при поддержке президента IBA Умара Кремлева и Федерации бокса России.