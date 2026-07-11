Поиск

Норвегия - Англия. Онлайн

Норвегия - Англия. Онлайн
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд
Фото: Julian Finney - FIFA/FIFA via Getty Images

Норвегия - Англия.1:1

45+4'

А вот и перерыв в игре. Встретимся во втором тайме!

45+4'

Кейн перекинул мяч через вратаря и попал в створ! Но - положение "вне игры"...

45+3'

Отыгралась Англия! Энтони Гордон классным пасом перевел мяч на Джуда Беллингема, тот сместился вперед и пробил в дальний угол. 1:1!!

45+2'
Гол!!!

ГОООООООООЛ!

45'
Удаление

Четыре минуты добавил арбитр!

44'

Контратака сборной Англии. Энтони Гордон мог прострелить слева, но упустил мяч за лицевую линию.

42'

Норвегия имела все шансы забить вновь. Два в одного была контратака: Серлотт завозился с мячом и пробил неудачно

40'

Эдегор издали наносит удар по воротам сборной Англии! Пикфорд отбил!

38'

Теперь будет значительно интереснее. Хорошо, что и до этого гола команды задвигались!

37'

Андреас Шельдеруп закрутил мяч в дальний угол с левого фланга!

36'

Норвегия вышла вперед - 1:0!!

36'
Гол!!!

ГОООООООООЛ!

35'

Эрлинг Холанд бьет по воротам головой! Вратарь ловит мяч!

34'

Я про этот заплыв (видео с одного из предыдущих матчей)

33'

Норвежцы поплыли

30'

Выше ворот!

30'

Удар Кейна!!!

29'

Сбит Беллингем у линии штрафной площади норвежцев. Сейчас будет стандарт с перспективой на гол!

27'

Полтайма позади, команды не пробили ни разу.

24'

Мини-перерыв в игре

22'

Опасный прострел вдоль ворот сборной Норвегии. Не смог О'Райли замкнуть.

18'

Продолжительное время мяч находится на половине поля Норвегии

16'

Норвежцы не позволили сопернику нанести удар, но мяч вновь у англичан - за пределами штрафной

15'

Ура, угловой! Англия заработала

11'

По левому флангу перспективную атаку провела Англия. Соперник оказался надежен в обороне.

10'

Пока очень медленно идет игра

7'

Но вот как раз Эрлинга выводили к воротам англичан, пробить он не смог

6'

Вообще, хотелось бы, чтобы игроки на поле активизировались, а то мне придется перечислять все семьи в Перу, назвавшие своих детей Холандом (некоторые - двойным именем: Эрлинг Холанд).

5'

У Холанда, кстати, образовался внушительный фан-клуб в Перу. Говорят, более 500 перуанских новорожденных назвали в честь него

3'

Конечно же, нам интересно будет понаблюдать за очным противостоянием супербомбардиров Эрлинга Холанда и Гарри Кейна.

1'

Стартовому свистку арбитра предшествовала минута молчания. Участники встречи почтили память ушедшего из жизни нападающего сборной ЮАР Джейдена Адамса, на счету которого на этом ЧМ три матча.

1'

Главный судья - француз Клеман Тюрпен. Меня зовут Владимир Нардин!

1'

Матч начался!

Стартовые составы команд:

Норвегия: Эрьян Нюланд, Юлиан Рюэрсон, Кристоффер Аер, Торбьерн Хеггем, Давид Меллер Вольфе, Мартин Эдегор, Сандер Берге, Патрик Берг, Александр Серлот, Эрлинг Холанд, Андреас Шельдеруп.

Англия: Джордан Пикфорд, Эзри Конса, Нико О’Райли, Джон Стоунз, Марк-Израэль Гехи,Эллиот Андерсон, Джуд Беллингем, Деклан Райс, Энтони Гордон, Гарри Кейн, Чуквунонсо Мадуэке.

Первая полуфинальная пара уже известна: Франция - Испания.

Игра стартует ровно в полночь по московскому времени. Победитель матча сыграет с победителем пары Аргентина - Швейцария, эти команды встретятся сегодня ночью позднее. Их матч начнется в 4:00. Очень похоже на то, что стартует поздней ночью, а закончится ранним утром.

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Норвегии и Англии.

Добрый вечер!

Яркие кадры чемпионата мира-2026

15
Криштиану Роналду в слезах после поражения Португалии в матче с ИспаниейФутболист сборной Австралии Алессандро Чиркати проверяет состояние парагвайца Хулио ЭнсисоИгроки сборной Аргентины подбрасывают в воздух Лионеля Месси после волевой победы над ЕгиптомИгроки сборной Колумбии празднуют первый гол команды во время матча против УзбекистанаКилиан Мбаппе из Франции после удара по ноге от Хуана Хосе Касереса из ПарагваяСотрудник службы безопасности задерживает болельщика, выбежавшего на поле во время матча между Бельгией и СенегаломИгрок сборной Англии Джуд БеллингемОбщий вид стадиона "Монтеррей" во время матча между Южной Африкой и Республикой Корея в Гуадалупе, МексикаЭрлинг Холанд из Норвегии празднует первый гол своей команды во время матча с БразилиейВо время матча Аргентины против Кабо-ВердеНеймар празднует победу на поле со своей маленькой дочерью после матча между командами Шотландии и БразилииИгроки сборной Кабо-Верде после матча с Саудовской АравиейЯпонские болельщики убирают мусор на трибунах после игрыИгроки сборной Англии празднуют второй гол своей команды во время матча с Демократической Республикой КонгоБолельщики во время матча между Парагваем и Францией
Криштиану Роналду в слезах после поражения Португалии в матче с Испанией
Англия Норвегия футбол ЧМ-2026
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гассиев защитил титул чемпиона мира WBA

Линда Носкова впервые выиграла Уимблдон

Линда Носкова впервые выиграла Уимблдон

Россиянка Пушкарева выиграла юниорский Уимблдон

ЧМ-2026

Сыгравший три матча на ЧМ-2026 футболист сборной ЮАР умер в возрасте 25 лет

ЧМ-2026

Сборная Испании победила Бельгию и сыграет с Францией в полуфинале

Сборная Испании победила Бельгию и сыграет с Францией в полуфинале
ЧМ-2026

Испания - Бельгия. Онлайн

Испания - Бельгия. Онлайн

FIS решила оставить в силе санкции против россиян

ЧМ-2026

Сборная Франции победила Марокко и первой вышла в полуфинал ЧМ

Сборная Франции победила Марокко и первой вышла в полуфинал ЧМ

Джон Кордоба вновь признан лучшим игроком сезона РПЛ

ЧМ-2026

Франция - Марокко. Онлайн

Франция - Марокко. Онлайн