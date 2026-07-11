Норвегия - Англия. Онлайн

Игра стартует ровно в полночь по московскому времени. Победитель матча сыграет с победителем пары Аргентина - Швейцария, эти команды встретятся сегодня ночью позднее. Их матч начнется в 4:00. Очень похоже на то, что стартует поздней ночью, а закончится ранним утром.