Норвегия - Англия. Онлайн
Норвегия - Англия.1:1
А вот и перерыв в игре. Встретимся во втором тайме!
Кейн перекинул мяч через вратаря и попал в створ! Но - положение "вне игры"...
Отыгралась Англия! Энтони Гордон классным пасом перевел мяч на Джуда Беллингема, тот сместился вперед и пробил в дальний угол. 1:1!!
ГОООООООООЛ!
Четыре минуты добавил арбитр!
Контратака сборной Англии. Энтони Гордон мог прострелить слева, но упустил мяч за лицевую линию.
Норвегия имела все шансы забить вновь. Два в одного была контратака: Серлотт завозился с мячом и пробил неудачно
Эдегор издали наносит удар по воротам сборной Англии! Пикфорд отбил!
Теперь будет значительно интереснее. Хорошо, что и до этого гола команды задвигались!
Андреас Шельдеруп закрутил мяч в дальний угол с левого фланга!
Норвегия вышла вперед - 1:0!!
ГОООООООООЛ!
Эрлинг Холанд бьет по воротам головой! Вратарь ловит мяч!
Я про этот заплыв (видео с одного из предыдущих матчей)
Норвежцы поплыли
Выше ворот!
Удар Кейна!!!
Сбит Беллингем у линии штрафной площади норвежцев. Сейчас будет стандарт с перспективой на гол!
Полтайма позади, команды не пробили ни разу.
Мини-перерыв в игре
Опасный прострел вдоль ворот сборной Норвегии. Не смог О'Райли замкнуть.
Продолжительное время мяч находится на половине поля Норвегии
Норвежцы не позволили сопернику нанести удар, но мяч вновь у англичан - за пределами штрафной
Ура, угловой! Англия заработала
По левому флангу перспективную атаку провела Англия. Соперник оказался надежен в обороне.
Пока очень медленно идет игра
Но вот как раз Эрлинга выводили к воротам англичан, пробить он не смог
Вообще, хотелось бы, чтобы игроки на поле активизировались, а то мне придется перечислять все семьи в Перу, назвавшие своих детей Холандом (некоторые - двойным именем: Эрлинг Холанд).
У Холанда, кстати, образовался внушительный фан-клуб в Перу. Говорят, более 500 перуанских новорожденных назвали в честь него
Конечно же, нам интересно будет понаблюдать за очным противостоянием супербомбардиров Эрлинга Холанда и Гарри Кейна.
Стартовому свистку арбитра предшествовала минута молчания. Участники встречи почтили память ушедшего из жизни нападающего сборной ЮАР Джейдена Адамса, на счету которого на этом ЧМ три матча.
Главный судья - француз Клеман Тюрпен. Меня зовут Владимир Нардин!
Матч начался!
Стартовые составы команд:
Норвегия: Эрьян Нюланд, Юлиан Рюэрсон, Кристоффер Аер, Торбьерн Хеггем, Давид Меллер Вольфе, Мартин Эдегор, Сандер Берге, Патрик Берг, Александр Серлот, Эрлинг Холанд, Андреас Шельдеруп.
Англия: Джордан Пикфорд, Эзри Конса, Нико О’Райли, Джон Стоунз, Марк-Израэль Гехи,Эллиот Андерсон, Джуд Беллингем, Деклан Райс, Энтони Гордон, Гарри Кейн, Чуквунонсо Мадуэке.
Первая полуфинальная пара уже известна: Франция - Испания.
Игра стартует ровно в полночь по московскому времени. Победитель матча сыграет с победителем пары Аргентина - Швейцария, эти команды встретятся сегодня ночью позднее. Их матч начнется в 4:00. Очень похоже на то, что стартует поздней ночью, а закончится ранним утром.
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Норвегии и Англии.
Добрый вечер!