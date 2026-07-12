Сборная Англии победила Норвегию и вышла в полуфинал ЧМ

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Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Англии со счетом 2:1 взяли верх над национальной командой Норвегии в матче 1/4 финала чемпионата мира.

Игра прошла в Майами.

На 36-й минуте Андреас Шельдеруп вывел сборную Норвегии вперед. Англия успела отыграться еще до перерыва: ответный гол на 45+2 минуте забил Джуд Беллингем.

Судьба встречи решилась в дополнительное время: на 93-й минуте точный удар нанес Беллингем.

По ходу игры главный судья француз Клеман Тюрпен, задействовав систему ВАР, отменил голы Торбьерна Хеггема (55-я минута). Также он при счете 2:1 в пользу сборной Англии отменил свое решение о пенальти в ворота Норвегии.

В полуфинале Англия сыграет с победителем матча Аргентина – Швейцария.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.