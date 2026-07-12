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Макгрегор проиграл в первом после возвращения в UFC поединке

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор потерпел поражение от американца Макса Холлоуэя в главном поединке турнира UFC 329 в Лас-Вегасе.

Бой в полусреднем весе завершился победой Холлоуэя техническим нокаутом в первом раунде: ирландский боец получил травму, неудачно приземлившись.

Для 37-летнего Макгрегора это поражение стало седьмым в карьере при 22 победах. Он вернулся в октагон после пятилетнего перерыва. На счету 34-летнего Холлоуэя теперь 28 побед и девять поражений.

Макгрегор и Холлоуэй проводили между собой второй бой. В первом поединке, который прошел в 2013 году, победу единогласным решением судей одержал Макгрегор.

Конор Макгрегор UFC Макс Холлоуэй
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