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Инфантино допустил расширение ЧМ до 64 сборных

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что ФИФА рассматривает возможность расширения чемпионата мира до 64 стран.

"Весь мир должен иметь возможность мечтать о ЧМ, а не только Европа и Южная Америка", - приводит слова Инфантино издание Welt со ссылкой на Blue Sport.

Глава ФИФА подчеркнул, что вопрос расширения числа сборных-участниц чемпионата мира стоит обсудить после окончания ЧМ-2026.

Чемпионат мира 2026 года проходит в настоящий момент в США, Канаде и Мексике, участие в нем приняли 48 сборных – рекорд турнира. ЧМ дошел до стадии полуфинала, борьба за выход в финал развернется в парах Испания – Франция и Англия – Аргентина.

Проект об увеличении числа участников ЧМ ранее представил президент Южноамериканской федерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес. Ожидается, что команды будут разделены на 16 групп по четыре сборные в каждой. По две лучшие каждой из групп выходят в плей-офф и в дальнейшем ведут награды за медали по олимпийской системе.

футбол Джанни Инфантино
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