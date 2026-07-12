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Отец Холанда обвинил судью после победы Англии над Норвегией

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Альф-Инге Холанд, отец нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда, считает, что команда Англии победила скандинавов в четвертьфинале ЧМ-2026 благодаря судье.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Англии, победитель определился в дополнительное время.

СпортСборная Англии победила Норвегию и вышла в полуфинал ЧМСборная Англии победила Норвегию и вышла в полуфинал ЧМЧитать подробнее

Инсайдер Фабрицио Романо после игры отметил игру полузащитника сборной Англии, забившего в том матче два гола. Альф-Инге Холанд под этим постом оставил комментарий: "Молодцы, Беллингем и судья!"

При счете 1:1 главный судья матча француз Клеман Тюрпен отменил гол Норвегии, зафиксировав фол со стороны Эрлинга Холанда. Кроме того, норвежская сторона обращает внимание на то, что во время первой голевой атаки сборной Англии мяч задел телевизионный кабель над полем. В связи с этим, считают норвежцы, гол не следовало засчитывать.

В результате Англия вышла в полуфинал, где сыграет с Аргентиной.

Альф-Инге Холанд – бывший футболист сборной Норвегии, а также норвежского "Брюне", английских "Ноттингема", "Лидса" и "Манчестер Сити". За "Манчестер Сити" в последние годы играет и Эрлинг Холанд.

Эрлинг Холанд футбол ЧМ-2026
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