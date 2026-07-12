Менеджер Тарасов допустил реформы в UFC после травмы Макгрегора

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Менеджер ММА Виталий Тарасов допустил, что UFC ужесточит допуск бойцов к участию в поединках. Такое мнение он высказал после того, как вернувшийся в октагон ирландец Конор Макгрегор получил травму в начале боя против американца Макса Холлоуэя.

"Я не удивлюсь, если этот бой приведет к каким-то реформам, например, часть звезд будет проходить более серьезное медобследование, как в футболе, чтобы лига могла быть уверена, что человек выходит без травм. Я не удивлюсь, если даже пересмотрят материал, из которого сделан настил октагона, потому что Конор не первый человек, кто на нем проскальзывается. И главное, не удивлюсь, если Конор попробует выступить еще раз", - сказал Тарасов "Интерфаксу".

"Выступление Конора очень тяжело оценить однозначно, потому что мы должны оценивать негативную реакцию зрителя. Так как в проигрыше остались именно зрители. Фактически ни UFC, ни сам Конор репутационно ничего не потеряли. Организация здесь имеет полное право переложить все на бойца. А боец может говорить, что хотел драться и был готов побеждать, но произошло несчастье", - подчеркнул собеседник агентства.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Макгрегор потерпел поражение от американца Холлоуэя в главном поединке турнира UFC 329 в Лас-Вегасе в воскресенье утром по московскому времени.

Бой в полусреднем весе завершился победой Холлоуэя техническим нокаутом в первом раунде: ирландский боец получил травму, неудачно приземлившись.

Для 37-летнего Макгрегора это поражение стало седьмым в карьере при 22 победах. Он вернулся в октагон после пятилетнего перерыва. На счету 34-летнего Холлоуэя теперь 28 побед и девять поражений.