Арутюнян призвал Атаева не спешить с титульным боем против Бивола

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Бывший временный чемпион мира WBA в бриджервейте, а ныне пятый номер рейтинга WBA в супертяжелом весе Вартан Арутюнян прокомментировал победу Шарабутдина Атаева над венесуэльцем Хосе Ускатеги на турнире "IBA.PRO 19".

"Шарабутдин провел очень красивый и яркий бой, хотя, наверное, у него сейчас каждый такой. Меня Ускатеги моментами удивлял — работал зрелищно, открыто", — сказал Арутюнян в интервью "Интерфаксу".

Атаев стал обязательным претендентом на пояс WBA в полутяжелом весе. Полноценным чемпионом в этой категории является Дмитрий Бивол. По мнению боксера RCC Boxing Promotions Арутюняна, Атаеву не стоит торопиться с выходом на элитных соперников.

"Шара сейчас молодой, очень талантливый, поэтому спешить драться с Рамиресом или Биволом не стоит. У него есть время окрепнуть физически, набраться опыта на профессиональном уровне, и уже тогда выходить на таких соперников. Всему свое время, Атаев довольно часто боксирует, ему нужно хорошо восстанавливаться, отдыхать, и все у него в карьере сложится", — отметил Арутюнян.

Также в рамках турнира "IBA.PRO 19" тяжеловес Арслан Яллыев досрочно победил соотечественника Мурада Халидова.

"Арслан таким ярким финишем меня вообще не удивил. Только может быть тем, что это случилось так рано. А так — вообще не было в нем сомнений! Планы у нас с ним сейчас, как всегда, пахать и еще раз пахать, чтобы пойти за поясами", - отметил Арутюнян.

Турнир "IBA.PRO 19" прошел 11 июля в Москве.