Янник Синнер второй раз подряд выиграл Уимблдон

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Итальянский теннисист Янник Синнер победил представителя Германии Александра Зверева в финале Уимблдонского турнира в Великобритании.

Результат – 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

Синнер – первая ракетка мира. Зверев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает третье место.

Итальянец стал победителем Уимблдона второй год подряд. Также он два раза выиграл Australian Open (2024, 2025), один раз – US Open (2024).

Из россиян дальше всех по турнирной сетке продвинулся Роман Сафиуллин (№132 в мировом рейтинге), в четвертом круге уступивший сербу Новаку Джоковичу (7).

Рекордсмен по числу титулов в мужском одиночном разряде Уимблдона – у настоящему моменту завершивший карьеру швейцарец Роджер Федерер.