Сборная Португалии вместе с Роналду проиграла Испании и выбыла из ЧМ

Криштиану Роналду Фото: Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Испании со счетом 1:0 взяли верх над Португалией в 1/8 финала чемпионата мира.

Игра прошла в Арлингтоне (США).

Гол состоялся на 90+1 минуте, его автором стал Микель Мерино.

Таким образом, команда Испании выходит в 1/4 финала ЧМ, где сыграет с победителем пары США – Бельгия.

В свою очередь, Португалия покидает турнир. Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявлял, что нынешний ЧМ – последний в его карьере.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Действующий чемпион – Аргентина.