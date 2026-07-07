Сборная Португалии вместе с Роналду проиграла Испании и выбыла из ЧМ
Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Испании со счетом 1:0 взяли верх над Португалией в 1/8 финала чемпионата мира.
Игра прошла в Арлингтоне (США).
Гол состоялся на 90+1 минуте, его автором стал Микель Мерино.
Таким образом, команда Испании выходит в 1/4 финала ЧМ, где сыграет с победителем пары США – Бельгия.
В свою очередь, Португалия покидает турнир. Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявлял, что нынешний ЧМ – последний в его карьере.
ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Действующий чемпион – Аргентина.