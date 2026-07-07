"За гранью дозволенного". Футбольный мир негодует от решения ФИФА

Футболист сборной США Фоларин Балогун Фото: Jamie Squire/Getty Images

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В лидеры информационной повестки среди участников чемпионата мира неожиданно вырвался нападающий сборной США Фоларин Балогун. В матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0 в пользу США) он не только забил гол, но и получил красную карточку. За этим должна была последовать автоматическая дисквалификация, но ФИФА отменила ее, заменив наказание на годичный испытательный срок. Это означает, что Балогун сможет сыграть в матче 1/8 финала домашнего для сборной США ЧМ против Бельгии.

"Независимое решение"

Президент США Дональд Трамп позже поблагодарил организацию за исправление "огромной несправедливости", но именно о ней заговорил футбольный мир после решения, вынесенного ФИФА. Тем более и сам Трамп позже признался, что созванивался с президентом ФИФА Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть решение о дисквалификации футболиста. Президент США заявил, что изначально не знал о последствиях красной карточки, а когда узнал, почувствовал себя обязанным вмешаться.

"Я всего лишь попросил провести видеоповтор. Я не считаю это нарушением: думаю, что два спортсмена столкнулись и запутались", - приводит слова Трампа "Ассошиэйтед Пресс".

Сам Инфантино заявил, что решение по отмене наказания Балогуну ФИФА приняла самостоятельно, основываясь на принципах независимости от организации.

К тому моменту с резкой критикой в адрес ФИФА выступил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В своем заявлении УЕФА подчеркивает, что решение ФИФА по Балогуну "перешло все границы дозволенного".

"Когда соблюдение правил больше не гарантируется теми, кто должен за этим следить, под угрозой оказывается целостность игры и подрывается доверие к соревнованиям. Аналогично, такое решение создает прецедент в текущем турнире, где подобные ситуации теперь потребуют равного подхода, что нанесет ущерб соревнованиям", - выразили опасения в УЕФА, выразив недоумение "по поводу столь беспрецедентного, непостижимого и неоправданного решения".

Возмутила ситуация и отстраненного от деятельности в футболе за коррупцию экс-главу ФИФА Йозефа Блаттера. "Если президент США вмешивается в ситуацию, а игрок внезапно получает право выйти на поле в плей-офф чемпионата мира, возникает вопрос: куда ты идешь, ФИФА? Футбол никогда не должен становиться площадкой для политической власти", - написал Блаттер в соцсетях.

ФИФА в своем заявлении указывает на статью 27 Дисциплинарного кодекса, в соответствии с которой игрок "имеет право приостанавливать исполнение любых дисциплинарных мер, и постановил приостановить исполнение дисквалификации на один матч на испытательный срок в один год".

"В результате Балогун не обязан немедленно отбывать дисквалификацию. Вместо этого санкция остается в силе в течение испытательного срока и будет активирована только в случае совершения им другого нарушения аналогичного характера и тяжести в течение этого годичного периода. В случае совершения такого последующего нарушения, отложенная дисквалификация на один матч будет применена в дополнение к любой новой санкции, наложенной за последующее нарушение", - говорится в заявлении Международной федерации футбола.

Бельгия не сдается

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA), чья сборная сыграет против США в 1/8 финала ЧМ, подала апелляцию на решение по Балогуну, однако Апелляционный комитет ФИФА отклонил протест, признав его неприемлемым. По сообщениям СМИ, комитет сослался на то, что RBFA не является стороной по делу. Бельгийская сторона, однако, вновь оспорит право американского футболиста на участие в игре, если он попадет в заявку на матч.

Бывший спортивный директор RBFA, работавший в России Франк Веркаутерен, призвал сборную Бельгии сконцентрироваться на предстоящем матче, назвав бессмысленной трату времени на обсуждение решений ФИФА.

"Если американцы выпустят этого форварда... Что ж, тем ценнее будет наша победа, если Балогун сыграет! У меня такой взгляд на сложившуюся ситуацию. Надо играть и добиваться нужного результата. Не вижу смысла бойкотировать матч, уводить команду с поля и так далее. Это сейчас нецелесообразно", - сказал Веркаутерен "Спорт-Экспрессу".

"Бельгия будет в ярости"

За ситуацией наблюдают и представители других стран-участниц ЧМ-2026.

"Плохое, очень плохое, очень плохое решение, которое навредит чемпионату мира. Это плохо для спорта", - заявил главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен, которого цитирует USA Today.

"Бельгия будет в ярости. А что насчет следующей красной карточки? Что тогда произойдет? Будет ли где-нибудь создан комитет, который отменит эту карточку?" - задается вопросом он.

Пример оказался заразительным для члена парламента Великобритании от лейбористской партии Ноа Лоу. Он обратился к Инфантино с просьбой приостановить дисквалификацию защитника сборной Англии Джарелла Куансы до конца ЧМ-2026.

23-летний футболист получил красную карточку в матче 1/8 финала ЧМ против Мексики (3:2). Парламентарий считает, что, хотя удаление было правильным, дисквалификацию стоит отложить до завершения турнира, чтобы избежать неравных условий для разных игроков.

Матч США – Бельгия пройдет в ночь на вторник по московскому времени. На этом турнире Балогун забил два гола Парагваю на групповом этапе и один боснийцам в 1/8 финала.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.

Владимир Нардин