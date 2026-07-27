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ФНС инициировала банкротство недействующего ФК "Томь"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Межрайонная Инспекция ФНС России N7 по Омской области подала в Арбитражный суд Томской области заявление о признании банкротом ООО "Футбольный клуб "Томь", говорится в картотеке арбитражных дел.

Сумма требований составляет 35,9 млн рублей. Заявление к производству пока не принято.

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ФК "Томь" уже выступал ответчиком по банкротному делу - в 2018 году. Тогда суд не стал рассматривать заявление. Также о планах обратиться в суд с заявлением о банкротстве клуба в ноябре 2025 года заявлял Российский футбольный союз.

Как сообщалось, "Томь" последний раз выступала на профессиональном уровне в сезоне 2021/2022, когда заняла 14-е место в ФНЛ. После этого сезона из-за финансовых проблем клуб потерял профессиональный статус и был исключен из РФС. Из-за долгов имущество футбольного клуба было арестовано, в том числе стадион "Труд" (центральный стадион клуба). Позднее "Труд", здание клуба, а также стадион молодежного состава "Темп" были переданы в собственность Томска.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "ФК "Томь" принадлежит томской областной спортивной школе олимпийского резерва, учредителем которой является Томская область.

РФС Томск ФНЛ ФНС Томская область футбол
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