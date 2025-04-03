Лезин верит в допуск боксеров РФ на ОИ при Головкине во главе комиссии World Boxing

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Чемпион мира Алексей Лезин рассчитывает на положительное решение World Boxing по допуску российских боксеров на ОИ-2028 при казахстанце Геннадии Головкине во главе олимпийской комиссии организации.

"Это тот боксер, который очень хорошо относится к России и нашим боксерам. Он наш друг, будем надеяться, что все будет в наших руках", - сказал "Интерфаксу" Лезин.

Лезин высоко оценил результат россиянок на недавнем женском ЧМ мира в Сербии. Российская сборная выиграла четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали и выиграла общекомандный зачет.

"Конечно, не все страны были представлены своими лучшими составами – многие чемпионат мира, который IBA под руководством Умара Кремлева, проигнорировали. Но результат очень хороший", - отметил он.

"Будем надеяться, что следующие Олимпийские игры пройдут с участием нашей команды", - заявил трехкратный чемпион Европы, призер Олимпийских игр, победитель Игр доброй воли.

Глава НОК Казахстана, экс-чемпион мира WBC, WBA и IBF стал главой олимпийской комиссии World Boxing в 2024 году.

20 марта на 144-й сессии МОК в Коста-Наварино (Греция) было принято решение включить бокс в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Курировать бокс на ОИ будет World Boxing - эту организацию МОК временно признал в феврале.

В 2023 году делегаты внеочередной сессии МОК проголосовали за лишение признания Международной боксерской ассоциации (IBA), возглавляемой россиянином Умаром Кремлевым.

Изначально бокс не был включен в программу Игр, утвержденную сессией МОК в феврале 2022 года.