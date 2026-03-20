Федерация бокса России стала членом World Boxing

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Исполнительный совет международной организации World Boxing одобрил заявку Федерации бокса России на вступление в состав организации. Об этом сообщается на официальном сайте World Boxing.

Наряду с российской федерацией, статус "одобренного члена" получили национальные федерации Белоруссии, Кипра, Мозамбика, Ниуэ, Папуа‑Новой Гвинеи, Танзании, Тонга и Замбии. Таким образом, общее число членов World Boxing достигло 168, включая 123 полноправных участника, одного ассоциированного члена и 44 одобренных федерации.

World Boxing обратится в Международный олимпийский комитет (МОК) за разъяснениями относительно условий допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным стартам. Ожидается, что боксеры этих стран будут выступать в нейтральном статусе.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин заявил, что организация подала заявку на вступление в World Boxing.

