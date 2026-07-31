Вратарь клубов КХЛ Алексей Мурыгин скончался в возрасте 39 лет

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Вратарь клубов КХЛ Алексей Мурыгин умер на 40-м году жизни, сообщила пресс-служба хабаровского ХК "Амур", воспитанником которого он являлся.

"В последние годы он боролся с тяжелым недугом, проявляя стойкость и несгибаемый характер", - отмечается в сообщении.

Портал Чемпионат.сom напоминает, что в 2019 году Мурыгину был диагностирован рак миндалины, который спортсмену удалось победить, после чего он смог возобновить карьеру.



В КХЛ Мурыгин также выступал за магнитогорский "Металлург", ярославский "Локомотив", омский "Авангард", нижегородское "Торпедо", нижнекамский "Нефтехимик" и китайский "Куньлунь Ред Стар".



В составе "Локомотива" установил рекорд КХЛ по количеству "сухих" матчей. После окончания карьеры игрока перешел на тренерскую работу. В 2019 году его рекорд побил вратарь "Ак Барса" Тимур Билялов.