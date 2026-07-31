Чемпион России Сергеев назвал торжеством здравого смысла решение World Boxing

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Чемпион России-2023, обладатель Кубка России-2026, победитель Игр БРИКС-2024 Сергей Сергеев восторгается решением World Boxing снять ограничения с отечественных спортсменов.

"У меня был день рождения, и именно в этот день я услышал такую замечательную новость: нас снова допускают к международным стартам под своим флагом, а самое главное — к Олимпийским играм. Честно говоря, я очень рад. Потому что здравый смысл восторжествовал. Спорт должен быть вне политики. Я с уважением отношусь к каждому спортсмену, независимо от того, какую страну он представляет", - сказал Сергеев "Интерфаксу".

"Сейчас чемпионат России пройдет по старым весовым категориям, но затем будут введены новые. И я могу сказать, что конкуренция в России станет еще выше и выйдет на совершенно другой уровень", - отметил он.

"Ну и, конечно, мы очень голодны до больших стартов. Мы хотим боксировать с сильнейшими и доказывать, что эта долгая пауза не ослабила нас, а только закалила", — подчеркнул Сергеев.

14 августа в Набережных Челнах на турнире "IBA.PRO 20" Сергеев встретится с Некрузом Салимовым из Таджикистана.

30 июля стало известно, что организация World Boxing отменила ограничения для российских спортсменов.