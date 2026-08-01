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Усман Нурмагомедов нокаутировал Колгана и защитил титул чемпиона PFL

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов одержал победу над американцем Арчи Колганом в главном поединке турнира Professional Fighters League (PFL) в Нью-Йорке.

Бой представителей легкого веса завершился техническим нокаутом в первом раунде.

Эта победа стала для 28-летнего россиянина шестой защитой чемпионского пояса в карьере (и второй в PFL). В общей сложности в ММА он одержал 22 победы, не проиграв ни одного боя.

Для 31-летнего Колгана это поражение стало первым в MMA, в его активе 13 побед.

MMA Усман Нурмагомедов
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