Российский боксер Сусленков заявил, что хотел бы провести бой с Дюбуа или Джошуа

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Обладатель пояса WBA Continental в тяжелом весе Артем Сусленков поделился планами на будущее после громкой победы над британцем Джо Джойсом и заявил о готовности выйти на ринг против топовых тяжеловесов мира.

Джо Джойса россиянин одолел на турнире "IBA.PRO 19".

"Победа над Джо Джойсом — важный этап моей карьеры. Это соперник с большим именем, человек, который дрался с сильнейшими тяжеловесами мира. Такие победы всегда добавляют уверенности и, надеюсь, открывают новые возможности", — сказал Сусленков "Интерфаксу"

. "Но я не хочу останавливаться и жить одной победой. Впереди ещё много работы, и хочется закрепиться среди лучших тяжеловесов мира. Если говорить о конкретных именах, то мне были бы очень интересны бои с Филипом Хрговичем или Дюбуа, Джошуа", — добавил боксер.

Турнир "IBA.PRO 19" прошел в Москве 11 июля.