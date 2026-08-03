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Артем Рофаль встретится с Геннадием Макаряном на турнире Ural FC 13 в Перми

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Российские бойцы смешанного стиля встретятся в главном карде турнира Ural FC 13. Об этом сообщает пресс-служба лиги Ural FC.

Турнир пройдет 29 августа в Перми.

У Рофаля, представляющего школу "Шторм" Александра Шлеменко, три победы в ММА. Макарян представляет школу "Львиное сердце", у бойца две победы и поражение в ММА.

Также на турнире Ural FC состоится поединок между представителем GOR MMA, камерунцем Эмилем Кузьмичем (3-0) и россиянином Максимом Фёдоровым (0-1) по прозвищу ВДВ. Кузьмич, который тренируется вместе с Богданом Гуськовым и Вальтером Уокером, уже дрался в Ural FC – в мае на прошлом турнире лиги в Москве боец в первом раунде победил Оламназара Отажонова из Узбекистана.

Возглавит шоу Ural FC 13 поединок в легчайшем весе между россиянами Никитой Михайловым и Сергеем Шишкиным. Всего на турнире запланированы 13 боев по правилам ММА и кикбоксинга. Так, в Перми свои поединки по правилам К-1 проведут местные бойцы из команды Ural Kali Fighter Дарья Кувакина, Алексей Чукманов и Кирилл Степаненко.

MMA Ural FC
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