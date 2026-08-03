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Полузащитник Дмитрий Васильев перешел из "Зенита" в "Оренбург"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Футболист "Зенита" Дмитрий Васильев продолжит карьеру в "Оренбурге", сообщается на сайте петербургского клуба.

"Футбольные клубы "Зенит" и "Оренбург" достигли договоренности о переходе полузащитника", - говорится в сообщении.

22-летний Васильев – воспитанник академии "Зенита". За "Оренбург" он играл в 2022 году на правах аренды.

В составе "Зенита" Васильев провел 25 матчей и забил два мяча, дебютировав за основную команду в матче за Суперкубок России в июле 2023 года. Вместе с "Зенитом" он стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка.

Сезон-2025/26 Васильев провел в аренде в "Сочи", за который сыграл 30 матчей, отметился тремя голами и сделал одну результативную передачу.

Зенит Оренбург Дмитрий Васильев футбол
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